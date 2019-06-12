Львовский ресторан, где произошло массовое отравление, работал без разрешения, - СМИ

В больницу обратились еще пять человек, побывавшие в "Червоной руте" на следующий день после злополучной свадьбы.

Количество пострадавших от отравления во львовском ресторане "Червона рута" увеличилось до 55 человек: 4 отпущены на амбулаторное лечение, двое выписаны по требованию, 49 остаются в больнице. Среди пострадавших - еще пять посетителей заведения, которые обратились к медикам 10-11 июня, хотя не были гостями на свадьбе, где отравились остальные.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Госпродпотребслужба закрыла заведение для посетителей только 10 июня. Проверка выявила, что заведение не было зарегистрировано должным образом и "работало самовольно". При нарушении блюд допускались значительные нарушения, а во всех исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии.

11 июня во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализирован один посетитель, который был в ресторане уже после свадьбы, а также семья из 4 человек, которая посетила это заведение на следующий день. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко.

"У них такие же симптомы отравления, как и у пациентов, отравившихся там днем ранее", - сказала Тимко.

Количество больных может увеличиться, так как в воскресенье в ресторане было еще четыре банкета, которые посетили 57 человек.

Напомним, на свадьбе 8 июня в ресторане присутствовали 100 гостей, из них в первые же сутки попали в больницу 37 человек, позже количество пострадавших увеличилось до 44. По данным лабораторного центра Львовской ОГА, состояние больных - легкой и средней тяжести, угрозы жизни людей на данный момент нет.