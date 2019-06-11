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В Одессе рекомендуют не купаться в море из-за аномального развития водорослей

Также рекомендуется не есть выловленные на побережье морепродукты.

В Одессе рекомендуют не купаться в море из-за аномального развития водорослей
Фото: veseliymakler.ru

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одессе и области рекомендует воздержаться от купаний в море в связи с аномальным развитием водорослей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", - говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от употребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов.

 Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось из-за ДТП упал автомобиль с химикатами. Из-за этого в Белой Церкви перекрыли водоснабжение, также запретили вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось, которая протекает несколькими областями.

Вечером, 10 июня насосно-фильтровальная станция г. Белая Церковь возобновила свою работу. Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не было обнаружено.

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