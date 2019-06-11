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В Институте Горшенина состоится обсуждение возможностей экономического успеха Украины

Организатор дискуссии Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

В Институте Горшенина состоится обсуждение возможностей экономического успеха Украины

13 июня (четверг) 2019 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный президентской практике в Украине: «Возможности экономического успеха Украины на фундаменте верховенства права».

Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом при поддержке интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

  • Основные основы экономического успеха современной Украины.
  • Политическая сбалансированность и верховенство права как базовые основы успешного экономического развития страны.

Участники круглого стола:

  • Семен Глузман, правозащитник, общественный деятель
  • Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
  • Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, Научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова
  • Владимир Лановой, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ
  • Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины
  • Андрей Куликов, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
  • Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
  • Александра Примаченко, журналист
  • Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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