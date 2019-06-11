В Институте Горшенина состоится обсуждение возможностей экономического успеха Украины

Организатор дискуссии Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

13 июня (четверг) 2019 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный президентской практике в Украине: «Возможности экономического успеха Украины на фундаменте верховенства права».

Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом при поддержке интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

Основные основы экономического успеха современной Украины.

Политическая сбалансированность и верховенство права как базовые основы успешного экономического развития страны.

Участники круглого стола:

Семен Глузман, правозащитник, общественный деятель

Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, Научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова

Владимир Лановой, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ

Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины

Андрей Куликов, журналист, телеведущий, медиа-эксперт

Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины

Александра Примаченко, журналист

Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).