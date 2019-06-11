В Институте Горшенина состоится обсуждение возможностей экономического успеха Украины

13 июня (четверг) 2019 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный президентской практике в Украине: «Возможности экономического успеха Украины на фундаменте верховенства права».
Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом при поддержке интернет-портала LB.ua
Вопросы к обсуждению:
- Основные основы экономического успеха современной Украины.
- Политическая сбалансированность и верховенство права как базовые основы успешного экономического развития страны.
Участники круглого стола:
- Семен Глузман, правозащитник, общественный деятель
- Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
- Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины, Научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова
- Владимир Лановой, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ
- Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины
- Андрей Куликов, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
- Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
- Александра Примаченко, журналист
- Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).