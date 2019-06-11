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​В Чернобыльской зоне полицейские провели учения по задержанию нарушителей на реке

Отрабатывались действия в случае обнаружения неизвестной лодки на Припяти.

​В Чернобыльской зоне полицейские провели учения по задержанию нарушителей на реке
Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

В Чернобыльском заповеднике правоохранители отработали механизм взаимодействия своих подразделений в случае незаконного проникновения на территорию зоны отчуждения водным путем.

Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения в Фейсбуке.

В ходе учений отрабатывались оперативные действия в случае обнаружения неизвестной лодки на реке Припять.

В результате условные нарушители были задержаны и идентифицированы. Отмечается, что наблюдатели отметили высокий уровень готовности правоохранителей к внештатным ситуациям и принятию оперативных решений.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

"Чернобыльский заповедник - особая природно-защитная зона и поэтому требует особого подхода. Руководство заповедника и в дальнейшем будет работать над совершенствованием работы ведущих подразделений, осуществляющих охрану и сохранение природных комплексов заповедника, а также - укреплять материально-техническую базу", - отметил руководитель заповедника Александр Галущенко.

Напомним, ранее пограничники Житомирского отряда и сотрудники Нацполиции задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех сталкеров - жителей Ровно и Ровенской области.

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