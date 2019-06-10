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​Четверых из восьми задержанных сегодня крымских татар отправили в СИЗО до 5 августа

На завтра назначено ещё четыре заседания.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 5 августа четверым крымским татарам из восьми, задержанных сегодня

Как сообщает корреспондент LB.ua с места событий, четверо арестованных это: Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов и Айдер Джеппаров.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Фото: facebook/Крымская солидарность

Фото: facebook/Крымская солидарность

Фото: facebook/Крымская солидарность

Все заседания проходили в закрытом режиме, однако возле здания суда собралось около 100 человек, чтобы поддержать задержанных.

На завтра запланированы суды по избранию меры пресечения ещё четверым задержанным сегодня крымским татарам - Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Нагаеву Руслану.

Как ранее сообщалось, у жены Ризе Омерова во время обыска начались преждевременные роды.

Эбазер Пинхас , Крым
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