Радиогидроакустическая система "Ятрань", предназначенная для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок, принята на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Степан Полторак на основании положительных результатов госиспытаний, сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".

Система "Ятрань" состоит из специальных гидроакустических буев, имеющих сверхчувствительные акустические сенсоры, и цифрового центра обработки информации.

Отмечается, что система построена таким образом, что она объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и абсолютно незаметны для противника. Это позволяет контролировать перемещение вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения.

"Еще одной особенностью буев "Ятрань" является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Это позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию и увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов завершил заводские испытания новой радиогидроакустической системы "Ятрань" во время международных учений "Си Бриз-2018".