Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Оператор службы новостей, которого избили на территории харьковского ТЦ «Барабашово», стабильно в тяжелом состоянии

С ним запрещено проводить какие-либо следственные действия.

Оператор службы новостей, которого избили на территории харьковского ТЦ «Барабашово», стабильно в тяжелом состоянии
Фото: facebook.com/barabashovo/

Оператор харьковской службы новостей "Вести" Вадим Макарюк, которого избили вечером 7 июня во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово", продолжает находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его коллега, журналистка Анна Черненко, передает "Интерфакс-Украина". 

"Его состояние не ухудшилось, но оно остается тяжелым. Вадим остается в реанимации больницы скорой и неотложной помощи", - сообщила журналистка "Вестей" Анна Черненко.

Начальник следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж сказал, что врачи пока запрещают проводить следственные действия с Макарюком. "С ним запрещено проводить какие-либо следственные действия. Как только врачи разрешат, мы безотлагательно проведем следственные действия", - сказал Чиж на брифинге в понедельник.

 В вечер инцидента в отделение полиции доставили до 20 человек, которых опросили и отпустили. Также была найдена разбитая камера оператора, но карты памяти в ней не было. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, в т.ч. и видео, на котором видно, как толкают оператора. Однако полиция пока не сообщила, идентифицировала ли она личности нападавших. 

В рамках расследования уже допрошено более 100 свидетелей, назначен ряд экспертиз, но подозрения пока никому не предъявлены.

"Мы сделаем все, чтобы в короткие сроки виновные были привлечены к ответственности и им было объявлено о подозрении", - сказал Чиж. Он попросил всех, кто был свидетелем нападения либо имеет фото или видео драки – сообщить в полицию. В случае необходимости, правоохранители гарантируют своим свидетелям анонимность.

Напомним, 7 июня на Харьковском рынке "Барабашово" произошли столкновения, в результате которых травмы получили восемь человек. 

В администрации "Барабашово" заявили, что столкновение произошло между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который арендовал магазин на территории рынка. По информации администрации, представители "Нацкорпуса" захватили магазин предпринимателя. 

Екатерина Вишнева, Журналист
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также