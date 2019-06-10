Оператор службы новостей, которого избили на территории харьковского ТЦ «Барабашово», стабильно в тяжелом состоянии

Оператор харьковской службы новостей "Вести" Вадим Макарюк, которого избили вечером 7 июня во время конфликта на территории ТЦ "Барабашово", продолжает находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его коллега, журналистка Анна Черненко, передает "Интерфакс-Украина".

"Его состояние не ухудшилось, но оно остается тяжелым. Вадим остается в реанимации больницы скорой и неотложной помощи", - сообщила журналистка "Вестей" Анна Черненко.

Начальник следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Чиж сказал, что врачи пока запрещают проводить следственные действия с Макарюком. "С ним запрещено проводить какие-либо следственные действия. Как только врачи разрешат, мы безотлагательно проведем следственные действия", - сказал Чиж на брифинге в понедельник.

В вечер инцидента в отделение полиции доставили до 20 человек, которых опросили и отпустили. Также была найдена разбитая камера оператора, но карты памяти в ней не было. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, в т.ч. и видео, на котором видно, как толкают оператора. Однако полиция пока не сообщила, идентифицировала ли она личности нападавших.

В рамках расследования уже допрошено более 100 свидетелей, назначен ряд экспертиз, но подозрения пока никому не предъявлены.

"Мы сделаем все, чтобы в короткие сроки виновные были привлечены к ответственности и им было объявлено о подозрении", - сказал Чиж. Он попросил всех, кто был свидетелем нападения либо имеет фото или видео драки – сообщить в полицию. В случае необходимости, правоохранители гарантируют своим свидетелям анонимность.

Напомним, 7 июня на Харьковском рынке "Барабашово" произошли столкновения, в результате которых травмы получили восемь человек.

В администрации "Барабашово" заявили, что столкновение произошло между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который арендовал магазин на территории рынка. По информации администрации, представители "Нацкорпуса" захватили магазин предпринимателя.