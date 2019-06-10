Полицейские разоблачили мужчину в ложном минировании Запорожской АЭС

Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Правоохранители установили личность злоумышленника, который совершил ложное сообщение о заложенной взрывчатке на атомной электростанции в городе Энергодар. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

9 июня в 18.11 в полицию поступила информация от неизвестного, что на атомной электростанции в городе Энергодар заложена взрывчатка, массой три килотонны, которая взорвется через час.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. В результате проверки взрывчатку никто не обнаружил.

Полицейские установили, что ложный вызов совершил житель Запорожья 1970 года рождения. Подозреваемого задержали и доставили в Хортицкое отделение полиции. По данному делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сегодня, 10 июня около 12:00 неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще более 10 объектов во Львове. Сообщение прислали в полицию по электронной почте.