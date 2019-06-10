В Киеве после проверки открыли станции метро "Театральная" и "Золотые ворота"

В Киевском метрополитене закрывали станции "Театральная" и "Золотые ворота". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Увага!

Станції "Театральна" та "Золоті ворота" зачинено на перевірку.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Перепрошуємо за незручності!

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 червня 2019 р.

"Поступил анонимный звонок о заминировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после окончания проверки", - сказано в сообщении.

Поезда проезжают эти станции без остановок.

Обновление. В 11:30 станции открыли на вход и выход. Проверка не выявила взрывоопасных предметов.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве из-за анонимного звонка о минировании Института рака сорвалось около 30% операций. Также отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.