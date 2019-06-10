В Киеве после проверки открыли станции метро "Театральная" и "Золотые ворота"

В Киевском метрополитене закрывали станции "Театральная" и "Золотые ворота". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 червня 2019 р.
Станції "Театральна" та "Золоті ворота" зачинено на перевірку.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Перепрошуємо за незручності!
Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
"Поступил анонимный звонок о заминировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после окончания проверки", - сказано в сообщении.
Поезда проезжают эти станции без остановок.
Обновление. В 11:30 станции открыли на вход и выход. Проверка не выявила взрывоопасных предметов.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве из-за анонимного звонка о минировании Института рака сорвалось около 30% операций. Также отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.