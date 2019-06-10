Во Львове после свадьбы госпитализированы 18 человек

В понедельник, 10 июня, во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 18 человек, в том числе трое детей, с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие в субботу были на свадьбе в ресторане "Червона рута", сообщает Zaxid.net.

Согласно сообщению, на свадьбе было 100 гостей, поэтому количество пострадавших может возрасти. К медикам обратились 20 человек, из них двое отказались от госпитализации.

Заместитель директора львовского лабораторного центра Олег Когут сообщил, что еще четыре человека, которые были на свадьбе, лечатся в больнице Новояворовск.

В инфекционную больницу больные начали поступать в воскресенье. Сначала их было шестеро, а к утру понедельника их количество возросло уже до 18. В больнице в Новояворовске в воскресенье была только один ребенок, а в понедельник госпитализировали еще три человека, которые были на свадьбе.

Все госпитализированы жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры и диарею. Что стало причиной вспышки кишечных инфекций пока неизвестно.

Сейчас идет опрос больных, чтобы узнать, что они ели. Сотрудники лабораторного центра выясняют, все ли блюда готовились в ресторане или что-то приносили из дому. В ресторане отбирают пробы продуктов и воды.

Напомним, ранее сегодня стало известно об отравлении детей в летнем лагере в Черновицкой области. Состояние пострадавших удовлетворительное.