В селе Репужинцы (Черновицкая область) госпитализированы 5 детей и одного взрослого с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Все пострадавшие поступили в больницу из лагеря отдыха в селе Репужинцы. Еще 19 детей и один взрослый с такими же симптомами остались на территории лагеря. У пострадавших выявлены симптомы острого гастроэнтероколита неизвестного происхождения.

Состояние пострадавших удовлетворительное, они получают необходимое лечение. В лагере работают медики и специалисты лабораторного центра.

Напомним, на прошлой неделе расследование установило причину отравления 57 военнослужащих во Львовской области. Оказалось, что военные употребляли некачественные консервы.