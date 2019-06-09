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В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение

Запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.

Фото: facebook.com / Євгеній Жуков

В Винницкой области в реку Рось из-за ДТП упал автомобиль с химикатами, которые, по подсчетам экспертов, достигнут Белоцерковского района Киевской области через 18 часов. Об этом сообщил городской глава Белой Церкви Геннадий Дикий.

Инцидент произошел у села Збаржевка Винницкой области.

"В результате ДТП автомобиль Мерседес "Спринтер", который перевозил инсектицид "Нурел Д", перевернулся на берегу пруда на притоке реки Рось. Неизвестное количество инсектицида попала в притоку на расстоянии около 5,4 км до устья", - говорится в сообщении "Регионального офиса водных ресурсов реки Рось".

Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов, сообщил в.о. председателя Белоцерковской райгосадминистрации Юрий Савчук. Он также уточнил, что в реку попало около тонны инсектицида.

По информации Бассейнового управления водных ресурсов среднего Днепра, вещество может достичь Белоцерковского района через 18 часов.

Река Рось протекает несколькими областями
Фото: скриншот
Река Рось протекает несколькими областями

Водоснабжение в Белой Церкви будет прекращено с 23.00 воскресенья, 9 июня. Также запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось, которая протекает несколькими областями.

"Водоснабжение будет восстановлено, когда получим гарантию положительной экспертизы качества воды", - сообщил городской глава Белой Церкви.

Отметим, инсектициды - химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Для человека и животных являются чрезвычайно вредными.

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