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​На Донбассе в субботу один военный пострадал в результате обстрелов

ВСУ дали "адекватный ответ".

​На Донбассе в субботу один военный пострадал в результате обстрелов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе в субботу один военный получил боевые травмы в результате обстрелов.

Об этом говорится в вечерней сводке командования Операции объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - заявили военные.

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также они вели огонь с вооружения танка, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что 7 июня на Донбассе погибли двое военных, еще 12 были ранены и травмированы.

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