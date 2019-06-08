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Военные рассказали детали операции боевиков, при которой погибли двое бойцов ВСУ

Командующий ООС, считает обстрел возле Новолуганского спланированной операцией противника.

Военные рассказали детали операции боевиков, при которой погибли двое бойцов ВСУ
Фото: Макс Левин

Командующий Операцией Объединенных сил Александр Сирский считает артиллерийский обстрел боевиков у Новолуганского, где 7 июня погибли двое бойцов ВСУ и 11 получили ранения и травмы, спланированной операцией.

"Враждебная батарея в составе 4-х САУ 2С1 «Гвоздика» вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут противник выпустил около 30 снарядов по нашим позициям и сразу по окончании огня переместился в жилую зону Горловки", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Восток" в Фейсбук.

По данным разведки, огонь вражеской батареи корректировался с использованием БПЛА, радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».

Военные отмечают, что огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки Объединенных сил с первыми выстрелами. Также противник применил другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3.50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить огневую деятельность, что свидетельствует о постоянной готовности и способности объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли двое военных, еще 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.

Сирский подчеркнул, что командиры подразделений объединенных сил имеют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории.

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