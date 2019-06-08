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​В Киеве провели шествие в защиту семейных ценностей

На акции появились Турчинов и посол Польши.

Фото: facebook.com/epifaniy

В субботу, 8 июня, в Киеве состоялось шествие под названием "Семья - сердце Украины" в защиту семейных ценностей, прав детей и семей.

Организатором акции, которую анонсировали на пресс-конференции в Институте Горшенина, выступил Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, в который входят 17 христианских, мусульманских и иудейских общин.

В масштабной акции, прошедшей по центральным улицам от памятника Шевченко до Верховной Рады, приняли участие, кроме религиозных лидеров, также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, посол Польши Бартош Цихоцкий.

Фото: turchynov.com

Фото: twitter.com/B_Cichocki

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Напомним, в 2018 году президент Петр Порошенко рассматривал петицию о прекращении пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей.

Он заявил о неконституционности законодательных инициатив, направленных на ограничение конституционных прав граждан, в том числе маршей равенства, прайдов, гей-парадов, фестивалей квир-культуры, тематических материалов в СМИ.

В то же время он сообщил, что обратился к премьер-министру с предложением поручить соответствующим центральным органам исполнительной власти проанализировать реализацию государственной семейной политики и внести соответствующие предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере.

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