​Нацкорпус: конфликт в "Барабашово" произошел из-за агрессивного вымогательства администрации рынка

В "Национальном корпусе" объяснили свое участие в потасовке на харьковском рынке "Барабашово" в субботу, 8 июня, во время которой 9 людей получили травмы, один из них - оператор местного телеканала - попал в реанимацию. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как утверждают в "Нацкорпусе", к ним неоднократно обращались за помощью предприниматели харьковского ТЦ "Барабашово" и жаловались на агрессивную политику вымогательства со стороны администрации.

"В частности, люди рассказывали о постоянном вымогательстве денег со стороны фирм-прокладок, об угрозах и даже попытках физической расправы с теми, кто отказывался платить так называемый дополнительный взнос за квадратный метр. Сумму в размере $100 - $200 нужно было отдать в виде взятки за 1 кв. м., чтобы продолжить работу в своей торговой точке", - рассказали в "Нацкорпусе".

В партии также заявили, что с самого начала конфликта многочисленные обращения в полицию оказались безрезультатными. Тогда предпринимателями был создан профсоюз, и более года продолжались трения между администрацией и собственниками торговых точек.

В "Нацкорпусе" утверждают, что предприниматели вынуждены были к ним обратиться за помощью для противодействия силовому давлению со стороны администрации рынка.

Напомним, потасовка на харьковском рынке "Барабашово" произошла в пятницу, 7 июня. В полиции заявили, что инцидент случился из-за имущественного спора между предпринимателями. Согласно заявлению администрации рынка, люди назвавшиеся представителями "Нацкорпуса" захватили магазин ветерана АТО, который в свою очередь позвал на помощь собратьев из ветеранских организаций.

В результате конфликта пострадали 9 человек, в том числе оператор местного телеканала Вадим Макарюк. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК УКраины.

Нападение на оператора расследуют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.