Боевики на Донбассе совершили 26 обстрелов

Шесть обстрелов зафиксированы вблизи Водяного, четыре - по позициям у Талаковки.

В воскресенье, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение суток боевики использовали артиллерию калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные минскими договоренностями. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе Водяного (шесть обстрелов), Талаковки (4), Павлополя, Гнутово и Песок (по два), Верхнеторецкого, Авдеевки, Березовой, Невельского, Новоалександровки, Зайцево, Новолуганского.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены, уничтожена одну единицу военной техники.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза - вблизи Пищевика и Зайцево.