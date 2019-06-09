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На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированных

Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированных
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка
Фото: zt.npu.gov.ua

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области в ночь на 9 июня произошло ДТП с участием маршрутки, в результате чего семь пассажиров получили травмы. Об этом сообщает Нацполиция области.

"49-летний водитель следовал из Киева в Луцк, на закругленной дороге не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось", - говорится в сообщении.

Семеро пассажиров получили травмы, двух из них - 22-летнего львовянина и 50-летнюю жительницу Новоград-Волынского доставили в больницу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, в Боярке столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль. 26 человек пострадали, трое - попали в реанимацию.

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