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Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины

В 2022 году Румыния якобы может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области.

Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Фото: ТСН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что созовет совещание руководителей МИД, Генштаба, ГУР МОУ, СБУ и Службы внешней разведки из-за появления провокационного видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Об этом Анатолий Матиос написал в фейсбуке.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности главы СБУ. Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) - есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

На днях на YouTube было выложено любительское видео о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий, якобы, может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, до полномасштабного наступления российских войск. Для "реалистичности" картинки, ее авторы даже указали места дислокации подразделений румынской армии на Буковине.

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