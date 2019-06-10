Прокуратура ходатайствует о повторном аресте мужчины, подозреваемого в убийстве Олешко

Михаила Сигиду сегодня доставили в Киев.

Правоохранители принудительно доставили в Киев подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат") для избрания меры пресечения, которого ранее Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегеда приводом доставлен в Киев", - сообщила она.

По ее словам, сегодня в 12:00 Печерский райсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу.

В ночь на 7 июня Печерский райсуд Киева отпустил подозреваемого в организации убийства Олешко из-под стражи под домашний арест.