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Прокуратура ходатайствует о повторном аресте мужчины, подозреваемого в убийстве Олешко

Михаила Сигиду сегодня доставили в Киев.

Прокуратура ходатайствует о повторном аресте мужчины, подозреваемого в убийстве Олешко
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

Правоохранители принудительно доставили в Киев подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат") для избрания меры пресечения, которого ранее Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегеда приводом доставлен в Киев", - сообщила она.

По ее словам, сегодня в 12:00 Печерский райсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу.

В ночь на 7 июня Печерский райсуд Киева отпустил подозреваемого в организации убийства Олешко из-под стражи под домашний арест.

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Источник: "Украинские новости"
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