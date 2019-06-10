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Газета "Голос Украины" извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондента

Региональный корреспондент оскорбительно высказался против Зеленского и Беленюка.

Газета "Голос Украины" извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондента
Официальная газета ВР "Голос Украины"
Фото: facebook Игоря Мирошниченко

Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" принесла извинения за антисемитские высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного. Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте.

"С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули", - сказано в заявлении.

Редакция заявила, что никогда не разделяла позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности.

Вместе с тем газета отметила, что "не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий".

На данный момент редакция рассматривает целесообразность нахождения Чепурного на занимаемой должности.

Напомним, ранее корреспондент газеты Василий Чепурной на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал антисемитские и расистские высказывания в адрес президента Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Жана Беленюка.

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