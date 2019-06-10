​Состояние здоровья украинских военнопленных моряков удовлетворительное

Состояние здоровья украинских военнопленных моряков, захваченных в результате атаки РФ в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года удовлетворительное. Об этом сообщил ‏координатор команды защиты моряков адвокат Николай Полозов, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что к моряку Василию Сороке после проведенной операции возвращается чувствительность руки, однако у Андрея Эйдера и Андрея Артеменко в телах еще остались не извлеченные осколки.

"У раненого Василия Сороки, которому провели операцию полтора месяца назад, сняли гипс, начинает возвращаться чувствительность руки. Он уже может шевелить пальцами, пока не может сжимать, но все равно это прогресс, так как была опасность потерять руку в целом. К сожалению, в отношении двух других раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко - российские медики посчитали, что нет необходимости проводить экстренное оперативное вмешательство, несмотря на то, что у них в телах остаются не извлеченные осколки. Их состояние здоровья можно назвать удовлетворительным", - сказал Полозов на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Адвокат также рассказал, что несколько раз в месяц у него и его коллег есть возможность посещать военнопленных. Поскольку продолжаются следственные действия, Полозов виделся с моряками и на прошлой, и на этой неделе. Кроме этого, раз в месяц морякам позволена встреча с украинскими консулами.

Несмотря на это, письма от известных украинцев, адресованные военнопленным невозможно передать в следственный изолятор, поскольку они все проверяются правоохранителями.

"Любая весточка для них важна. Она помогает им оставаться в хорошей моральной форме… Их там держат всех отдельно. Максимум они могут увидеться, когда их привозят на суд, и то четверками. Они сидят все в 24 разных камерах с какими-то разными сокамерниками, у кого-то нормальные сокамерники, у кого-то не очень", - рассказал Полозов.

Он также подчеркнул, что к морякам пытались подселить в камеру сотрудников ФСБ для получения признания вины украинцев.

Касательно невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, перед пресс-конференцией Полозов виделся с Министром иностранных дел Павлом Климкиным, и отметил, что Россию ждут действительно серьезные последствия, «это не только санкции».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.

3 июня относительно моряков снова возобновились следственные действия.