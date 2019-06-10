Суд арестовал полицейского, ​сбившего на служебном авто 10-летнего мальчика в Конотопе

В случае доказательства вины, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения полицейскому, который на служебном автомобиле сбил 10-летнего мальчика в Конотопе.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"Полицейский-водитель сектора реагирования патрульной полиции №2 Конотопского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, управляя служебным автомобилем Volkswagen Passat совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в районе улицы Успенской-Троицкой. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Суд Полтавы арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью залога в размере 57 тыс. гривен. Полицейский также отстранен от должности на этот же срок.

В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Черноморске в Одесской области произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, в результате чего пострадал один правоохранитель.