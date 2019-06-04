В Москве возобновили следственные действия с участием захваченных Россией украинских моряков

В Москве 3 июня возобновились следственные действия с участием украинских моряков, захваченных в результате атаки в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Следователи производят ознакомление военнопленных и их адвокатов с ранее назначенными и выполненными экспертизами. В ходе сегодняшнего дня следственные действия производятся в отношении Михаила Власюка и Юрия Будзыло", - написал Полозов в Facebook.

Полозов добавил, что до предоставления отчета Международному трибуналу ООН по морскому праву о выполнении решения по срочным мерам - освобождении захваченных украинских кораблей и 24 членов их экипажей - российским властям осталось 22 дня.

Адвокат Юрия Будзыло Айдер Азаматов, в свою очередь, отметил, что его подзащитный "держится уверенно и духом не падает, в курсе последних событий, связанных с решением Международного трибунала ООН по Морскому праву, и верит в скорейшее возвращение домой. Наконец то получил письма от родных, так как ранее еще из дома писем не получал по неизвестным нам причинам".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.