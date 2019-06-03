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НАПК проводит полную проверку декларации "поющего ректора" Поплавского

Журналисты нашли у Поплавского незадекларированный особняк.

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет декларацию народного депутата Украины и ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского, который фигурирует в расследовании журналистов Bihus.Info.

Об этом говорится в ответе НАПК, сообщает Bihus.Info.

В издании напоминают, что Михаил Поплавский забыл указать в декларации пользование жилым домом площадью 1067 кв. м, хотя регулярно выкладывает фотографии данного дома в своих официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook, Instagram с хэштегом "дом". Об этом говорится в расследовании Антона Столярова.

Поскольку недекларирование этих сведений в декларации может повлечь административную или даже уголовную ответственность, юристы обратились в НАПК и получили решение о проведении полной проверки декларации Михаила Поплавского.

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