НАПК проверило депутатов на конфликт интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило депутатов Верховной Рады VIII созыва на соблюдение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Нацагентство по предупреждению коррупции осуществило мониторинг за выполнением народными депутатами VIII созыва требований Закона Украины "О предупреждении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также проверило соблюдение ограничений о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мониторинга представители НАПК обнаружили нарушение требований статьи 36 закона "О предупреждении коррупции" о передаче в управление предприятий или корпоративных прав у двух депутатов и признаки нарушения 14 народными депутатами требований ч. 3 ст. 14 закона "Об основах предотвращения и противодействия коррупции.

НАПК составило 38 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений 23 народными депутатами требований антикоррупционного законодательства по следующей квалификации: 29 протоколов за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; семь протоколов за нарушение ограничений о совместительстве и совмещении с другими видами деятельности; один протокол за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков; один протокол за невыполнение законных требований (предписаний) НАПК.

"Наибольшее количество протоколов составлено в отношении внефракционных - 9 депутатов, второе место занимают депутаты от фракций Партии "Блок Петра Порошенко" и политической партии "Народный фронт"- по 5 депутатов, 2 депутата от фракции политической партии "Оппозиционный блок" и по одному депутату от радикальной партии Олега Ляшко и группы "Партия "Відродження", - отмечается в сообщении.

В НАПК также напомнили, что в соответствии с ч.4 ст.81 Конституции, в случае невыполнения требования о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины "прекращаются досрочно на основании закона по решению суда".

Напомним, более 30 народных депутатов фигурируют в уголовных делах, которые расследуют следователи Государственного бюро расследований

Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.