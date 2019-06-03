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Кабмин поддержал увольнение двух членов правления "Укрзализныци"

Правительство поддержало решение о прекращении полномочий Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Кабмин поддержал увольнение двух членов правления "Укрзализныци"
Фото: 112.ua

Кабинет министров Украины поддержал решение наблюдательного совета АО "Укрзализныця" о прекращении полномочий членов правления Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Соответствующее постановление № 456 от 17 апреля 2019 года опубликовано в газете "Урядовый курьер", сообщается на сайте УЗ.

Михальчук был членом правления УЗ с октября 2015 года, Бужор занимал должность с июня 2016 года. Кроме них, членами правления на данный момент являются Иренеуш Василевский, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.

На сайте мадиацентра УЗ "Магистраль" отмечается, что набсовет поручил председателю правления ускорить процесс отбора кандидатур на должности членов правления.

В августе 2018 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что направило в суд 36 протоколов об административных нарушениях в отношении неподачи Бужором сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, "Укрзализныця" объединяет шесть региональных железных дорог и около 140 других структурных предприятий. В управлении УЗ находится 21,6 тыс. км железнодорожных путей, около 4 тыс. локомотивов и 123 тыс. вагонов. На долю УЗ приходится около 60% объема грузовых и 38% пассажирских перевозок в Украине. Товарные перевозки металла и руды составили 58% от объема грузоперевозок в 2014 году, строительные материалы - 15%, зерно - 8%

"Укрзализныця" является одним из крупнейших работодателей в Украине, на предприятии работают более 300 тыс. человек.

В 2014 году Кабмин начал реформу "Укрзализныци".

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