Партия Труханова и Кернеса официально пошла на выборы

Политическая партия "Доверяй делам", съезд которой состоялся 2 июня в Харькове, избрала сопредседателями председателя Харьковского городского совета Геннадия Кернеса и председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова.

Трансляцию съезда партии, в которую вошли представители местного самоуправления и мэры, вел телеканал "UA:Харьков".

"Сегодня мы, представители местного самоуправления, объединяемся и идем в парламент, чтобы на самом высоком уровне защищать интересы наших громад", - сказал Труханов.

По его словам, у каждого из них за спиной большой опыт местного самоуправления.

Напомним, 20 мая стало известно, что мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.