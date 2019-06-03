Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову в Харькове
Протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову в Харькове
ГлавнаяПолитика

Трамп лишит Индию возможности беспошлинно экспортировать товары через два дня

Индия не убедила США в том, что будет обеспечивать адекватный доступ к своим рынкам.

Трамп лишит Индию возможности беспошлинно экспортировать товары через два дня

Президент США Дональд Трамп решил лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами. Беспошлинный экспорт индийских товаров в США прекратится 5 июня. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

"Я пришел к заключению, что Индия не представила Соединенным Штатам убедительных доказательств в том, что будет обеспечивать равноценный и адекватный доступ к своим рынкам", - подчеркнул Трамп.

На сайте также указано, что в связи с этим будет целесообразным лишить Индию статуса развивающейся страны, получающей преференции в рамках GSP, с 5 июня 2019 года.

Программу GSP создали в 1976 году для того, чтобы стимулировать экономический рост развивающихся рынков и позволить развивающимся странам беспошлинно экспортировать некоторые товары в США.

Индия отметила, что это решение Трампа - печальная новость, однако страна и далее намерена поддерживать сильные экономические связи со Штатами.

Беспошлинный экспорт для Индии в США собирались перекрыть еще в марте, но откладывали это решение до завершения парламентских выборов в стране.

Напомним, в марте Индия и США рассмотрели вопросы сотрудничества по мирному атому и заявили о строительстве шести американских АЭС на индийской территории.

Страны также обменялись мнениями по широкому спектру вопросов глобальной безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, предотвращения его попадания в руки террористических и негосударственных структур.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также