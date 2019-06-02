Трамп посоветовал Британии покинуть ЕС без сделки и не платить за Brexit

Речь идет о 39 млрд фунтов, которые Британия должна заплатить за выход из ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit. Об этом он сказал в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

"Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма", - сказал Трамп.

Он также призвал Лондон в случае необходимости покинуть Евросоюз без договора.

"Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти", - сказал Трамп.

По словам американского президента, Лондону следовало бы привлечь к переговорам с Брюсселем о выходе из ЕС антиевропейского популиста Найджела Фараджа, возглавляющего "Партию Брексита".

Ранее в интервью лондонской бульварной газете Sun Трамп выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о "Брексите" и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.

Напомним, Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.