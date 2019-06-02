Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, подозревают полицейских (обновлено)
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, подозревают полицейских (обновлено)
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
Новий-старий Петро Порошенко
Новий-старий Петро Порошенко
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
ГлавнаяМир

Трамп посоветовал Британии покинуть ЕС без сделки и не платить за Brexit

Речь идет о 39 млрд фунтов, которые Британия должна заплатить за выход из ЕС.

Трамп посоветовал Британии покинуть ЕС без сделки и не платить за Brexit
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit. Об этом он сказал в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

"Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма", - сказал Трамп.

Он также призвал Лондон в случае необходимости покинуть Евросоюз без договора.

"Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти", - сказал Трамп.

По словам американского президента, Лондону следовало бы привлечь к переговорам с Брюсселем о выходе из ЕС антиевропейского популиста Найджела Фараджа, возглавляющего "Партию Брексита".

Ранее в интервью лондонской бульварной газете Sun Трамп выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о "Брексите" и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.

Напомним, Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также