От взрыва в российском Дзержинске выбило окна в почти 100 школах и детсадах

При взрыве на заводе взрывчатых веществ в российском Дзержинске пострадали 89 человек, из них 44 - работники завода. Об этом пишет Интерфакс.

"На стационарном лечении остаются 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением", - информирует Минздрав РФ.

Ожидается, что количество пострадавших может увеличиться.

Взрывная волна разбила 900 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах выбиты 228 окон, в 32 школах - 30 окон, рассказали в администрации города.

Власти ввели режим "чрезвычайная ситуация" в Дзержинске, он также распространяется на два соседние поселка.

Фото: ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", город Дзержинск, Нижегородская область) - предприятие российского оборонно-промышленного комплекса. Оно занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Два месяца назад на этом заводе также произошел взрыв. Он полностью разрушил здание цеха. Погибших и пострадавших при аварии не было.