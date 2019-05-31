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Зеленский заверил, что Украина будет продолжать двигаться в Евросоюз и НАТО

Президент провел встречу с главами МИД Швеции и Польши.

Зеленский заверил, что Украина будет продолжать двигаться в Евросоюз и НАТО
Зеленский провел встречу с главами МИД Швеции и Польши.
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министрами иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём и Республики Польша Яцеком Чапутовичем, которые находятся в Украине.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поблагодарил Польшу и Швецию за поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и в вопросе освобождения украинских пленных.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - сказал президент.

Он также отметил, что "второй фронт" для Украины - это борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией, и "только завоевав победу на обоих фронтах, украинцы смогут построить государство, о котором они мечтают".

Со своей стороны министры Польши и Швеции подтвердили последовательную поддержку усилий Украины по защите территориальной целостности, возвращению всех украинских пленных, захваченных Россией, а также в вопросах евроинтеграции.

В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства ЕС в этом году Зеленский отметил, что для Украины критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и ускорить выполнение Соглашения об ассоциации, а также другие системные изменения.

Президент также заверил европейских партнеров, что Украина продолжит движение в направлении углубления интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

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