Съезд "Европейской солидарности" выбрал лидером Порошенко (обновлено)

Фото: Диана Буцко

Политическая партия "Европейская солидарность" выбрала своим лидером бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Решение было принято на съезде 31 мая.

Порошенко сказал, что считает честью возглавить политическую силу, которая "пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест - ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти".

Всего в повестке дня съезда на было шесть вопросов. Избрание главы партии значилось в ней первым пунктом.

Съезд прекратил полномочия главы партии Виталия Кличко, который подал в отставку еще в 2016 году, и утвердил на ней Порошенко.

Другим решением съезд партии "ЕС" прекратит полномочия всего состава президиума центрального совета, избранного в августе 2015 года и избрал новый.

В него войдут Юрий Бирюков, Виталий Гайдукевич, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Олег Синютка, Сергей Таран.

Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входит в президиум по должности.