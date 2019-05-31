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Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ Валендюка

Виталий Маликов возглавлял Антитеррористический центр при СБУ.

Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ Валендюка

Президент Владимир Зеленский 31 мая уволил первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Он также освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Еще одним указом Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Кадровые изменения в СБУ оформлены указаны 342-344.

Напомним, Виталий Маликов был назначен заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра 23 июня 2015 года. В июле того же года его повысили до первого замглавы СБУ.

Валендюк получил должность в СБУ в августе 2018 года, когда его предшественник Сергей Семочко пошел на повышение.

Перед этим он работал в органах прокуратуры.

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