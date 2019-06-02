Лидер немецких социал-демократов объявила об отставке со всех постов

Это может иметь серьезные последствия для правящей в ФРГ колациии во главе с Ангелой Меркель.

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку с постов председателя партии и фракции СДПГ в Бундестаге. Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на заявление политика.

«Обсуждения внутри фракции и многочисленные партийные отзывы дали мне понять, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — заявила Налес.

Отмечается, что вскоре Налес разъяснит свою позицию коллегам по партии, сначала в правлении СДПГ, а потом в парламентской фракции партии.

Социал-демократическая партия входит в правящую в ФРГ коалицию вместе с блоком консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Как пишет издание, этот альянс изначально вызывал большие дискуссии в рядах немецкой социал-демократии.

"Левое крыло партии все громче требует разрыва коалиции с консерваторами. Поэтому отставка Андреа Налес может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия для коалиционного правительства, которое возглавляет канцлер Ангела Меркель", - говорится в материале.

Андреа Налес была избрана председателем СДПГ в апреле 2018 года. С сентября 2017 года она возглавляла фракцию в Бундестаге.

На прошедших выборах в Европарламент СДПГ показала рекордно низкий результат, впервые после окончания Второй мировой войны оказавшись на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования.

Социал-демократы набрали 15,8% голосов и уступили не только блоку ХДС/ХСС, но и партии Союз 90/Зеленые.