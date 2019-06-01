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Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе

ВВП на душу населения снизился в среднем на 15 процентов.

Немецкие экономисты подсчитали потери Украины от войны на Донбассе
Фото: dn.npu.gov.ua

Специалисты Немецкого института экономических исследований оценили потери, которые нанесла экономике Украины война на Донбассе. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте института, пишет Немецкая волна.

По данным экспертов, проанализировавших ключевые экономические показатели страны за период с 1995 по 2017 год, вследствие войны в Донбассе ВВП на душу населения за период с 2013 по 2017 годы понизился в Украине в среднем на 15,1 процента, или около 1 439 долларов США.

Как отмечают авторы исследования, война на Донбассе привела к крупным потерям в области промышленности и занятости населения Украины. Среди факторов, оказывающим негативное влияние на развитие экономики, называются большое число людей, вынужденных сменить место  жительства, а также военные и гражданские жертвы, общее число которых составляет на сегодня более 10 тысяч человек.

Наиболее сильное воздействие военный конфликт оказал на экономику Донецкой и Луганской областей, говорится в документе.

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения за период с 2013 по 2016 год по сравнению с довоенным временем упал в этих областях на 43 и 52 процентных пункта соответственно (4 630 и 3 326 долларов США).

До событий 2014 года, пишут эксперты, на Донбасс приходилась четверть всего украинского экспорта и более 15 процентов всех капиталовложений. С августа 2014 года из-за снижения мощностей и разрушения железнодорожного сообщения уровень промышленного производства упал в Донецкой и Луганской областях на 60 и 85 процентов соответственно, отмечается в исследовании.

На сегодняшний момент экономический ущерб, нанесенный Украине войной в Донбассе, еще не может быть оценен в полном объеме, подчеркивают авторы. Свою работу они называют лишь началом соответствующего исследования.

Эксперты подчеркнули, что они сознательно отказались от анализа потерь, связанных с человеческим  капиталом, социальных и психологических последствий конфликта, а также миграционной динамики, которая возникнет в долгосрочной перспективе.

В своей работе исследователи пользовались данными Всемирного банка.

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