Долг населения за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен

Увеличился только долг за квартплату.

В апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 8,7%, или на 5 513,7 млн гривен, до 57 746,3 млн гривен по сравнению с мартом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2019 года увеличился на 85,7 млн гривен до 4 618,5 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 3 091,8 млн гривен до 19 322,5 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 2 721,8 млн гривен до 29 486,7 млн гривен.

В апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 170,250 млн гривен), Харьковской (3 494,018 млн гривен) и Днепропетровской (2 915,437 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 915,285 млн гривен), Днепропетровской (2 808,777 млн гривен) и Одесской (2 740,803 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Киеве (890,045 млн гривен), Днепропетровской (947,577 млн гривен) и Донецкой (372,080 млн гривен) областях.

Напомним, с 1 мая 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени за задолженность.