Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Долг населения за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен

Увеличился только долг за квартплату.

Долг населения за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен
Фото: urist.in.ua

В апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 8,7%, или на 5 513,7 млн гривен, до 57 746,3 млн гривен по сравнению с мартом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2019 года увеличился на 85,7 млн гривен до 4 618,5 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 3 091,8 млн гривен до 19 322,5 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 2 721,8 млн гривен до 29 486,7 млн гривен.

В апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 170,250 млн гривен), Харьковской (3 494,018 млн гривен) и Днепропетровской (2 915,437 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 915,285 млн гривен), Днепропетровской (2 808,777 млн гривен) и Одесской (2 740,803 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Киеве (890,045 млн гривен), Днепропетровской (947,577 млн гривен) и Донецкой (372,080 млн гривен) областях.

Напомним, с 1 мая 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о ЖКУ, разрешающий начисление пени за задолженность.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также