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С начала дня на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь

Боевики применяли артиллерию и минометы.

С начала дня на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь
Фото: 24tv.ua

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов. Потерь среди военнослужащих не было.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Огонь велся в районе населенных пунктов Водяное и Марьинка (минометы калибра 82 мм), Красногоровка (минометы калибра 82 мм, гранатометы и пулеметы), Авдеевка (противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие), Травневое (артиллерийские системы калибра 122 мм), Новолуганское (минометы калибра 82 мм, пулеметы).

Напомним, 30 мая боевики восемь раз обстреляли позиции сил ООС, двое военных были ранены.

29 мая было 19 обстрелов без потерь.

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