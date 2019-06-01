Двое бойцов ВСУ получили ранения на Донбассе в пятницу

За прошедшие сутки, 31 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза вблизи Травневого и Новолуганского.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, вчера вечером сообщалось о восьми обстрелах боевиков.