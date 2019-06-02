США готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, - Помпео

США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил в воскресенье, 2 июня, во время встречи с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, передает Радио Свобода.

Ситуация вокруг Ирана была одной из главных тем встречи. Швейцария представляет интересы США в Иране, поскольку между странами нет дипломатических отношений.

Слова Помпео были реакцией на высказывание иранского президента Хасана Роухани, который накануне выступил за переговоры с Вашингтоном, если Соединенные Штаты "проявят уважение" к Ирану.

При этом госсекретарь отметил, что США будут продолжать оказывать давление на Иран, чтобы ограничить его "вредоносную активностью" на Ближнем Востоке.

В прошлом году Соединенные Штаты назвали 12 пунктов, по которым ожидают от Ирана смены политики. Речь идет, в частности, о прекращении поддержки организаций, которые Вашингтон считает террористическими, и о свертывании ракетной программы.

Напомним, администрация Дональда Трампа вышла из так называемой ядерной сделки с Ираном и возобновила действие санкций против этой страны, включая запрет на экспорт нефти – несмотря на возражения стран ЕС и России.

В последние недели ситуация еще более обострилась, США заявили об отправке дополнительных военных и военной техники на Ближний Восток из-за угрозы со стороны Ирана.