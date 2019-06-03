"Народный фронт" просит КСУ ускорить решение о незаконном роспуске Рады

Конституционный суд уже открыл производство, но решение будет ближе к 21 июля.

Фракция "Народный фронт" обращается в Конституционный Суд с просьбой ускорить рассмотрения вопроса о признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом во время Согласительного советов заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

Он напомнил, что 24 мая депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указ Президента о роспуске парламента.

"Мы считаем, что юридических оснований для роспуска парламента нет. Конституционный Суд по представлению народных депутатов уже открыл производство о неконституционности роспуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный Суд вынести решение о ускоренную процедуру рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод от КС до 21 июля ", - сказал Бурбак.

"Отмечу, мы будем всеми правовыми способами доказывать, что роспуск парламента не имеет законных оснований. Что президент начинает свою работу с нарушения Конституции. И это плохое начало для всех, для страны", - подчеркнул руководитель фракции.

Напомним, Зеленский заявил о роспуске Рады в своей инаугурационной речи 20 мая, 23 мая соответствующий указ был опубликован в официальных изданиях, и 24 мая началась избирательная кампания.