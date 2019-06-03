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Бурбак: любые попытки повести Украину путем унизительной капитуляции закончатся плохо

"Россия должна освободить всех пленных и возместить Украине ущерб, нанесенный войной".

Бурбак: любые попытки повести Украину путем унизительной капитуляции закончатся плохо
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Фракция "Народный фронт" возмущена заявлениями близкого бизнес-окружения президента Владимира Зеленского об отмене языковых квот в медиапространстве и планы капитулировать перед Россией.

Об этом во время согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщается на сайте политсилы.

Бурбак подчеркнул, что "НФ" приложит максимум усилий, чтобы закон о функционировании государственного языка был неизменным.

"Напомню, что среди авторов законопроекта о защите государственного языка - наш коллега из" Народного фронта" Николай Княжицкий. И это именно его заслуга - во время голосования он получил 278 голосов поддержки от народный депутатов. И мы сделаем все, чтобы этот закон работал и был неизменным ", - сказал Бурбак .

"Мы еще раз подчеркиваем: украинский народ не позволит похоронить достижения, за которые заплачено кровью тысяч украинцев. Позиция президента Зеленского уже спровоцировала политический кризис в стране, которая будет иметь длительные негативные последствия. Не надо дальше множить проблемы на ровном месте. Не надо ссорить людей. Надо объединять общество для движения вперед", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что новоизбранному президенту досталась страна с сильной армией и ростом экономики.

"Президент Зеленский пришел к рулю страны, которая имела вполне вменяемые показатели: четвертый год идет рост экономики, растут доходы граждан, имеем сильную армию, нашу страну начали уважать в мире. И любые попытки поставить такую страну на колени или повести путем унизительной капитуляции закончатся плохо ", - подчеркнул Бурбак.

"Наша позиция неизменна. Капитуляция не пройдет. Крым и Донбасс вернутся вместе и на украинских условиях. Россия должна освободить всех пленных и возместить Украине ущерб, нанесенный войной. Это позиция "Народного фронта", - резюмировал он.

Напомним, ранее совладелец "Квартала 95" Борис Шефир высказался за сокращение языковых квот и отмену закона о языке. Он также утверждает, что с Россией можно договориться о прекращении войны.

В Администрации президента Зеленского открестились от заявлений Шефира и заявили, что тот "выразил исключительно свое собственное мнение".

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