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Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак

Нардеп рассказал, как продвигается рассмотрение представления в КС.

Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Судья-докладчик по делу о неконституционности роспуска Верховной Рады сообщил, что производство по соответствующему представлению открыто 29 мая.

Об этом руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак написал в фейсбуке.

"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", - отметил народный депутат.

"Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/maksym.burbak

Фото: facebook.com/maksym.burbak

"Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", - сообщил руководитель фракции.

Максим Бурбак напомнил, что по инициативе "Народного фронта" 62 народных депутата внесли конституционное представление о неконституционности указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

"Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом - это очень важно", - подытожил Максим Бурбак.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады 4 июня.

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