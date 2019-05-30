Производство по иску о неконституционности роспуска Рады открыто 29 мая, - Бурбак

Судья-докладчик по делу о неконституционности роспуска Верховной Рады сообщил, что производство по соответствующему представлению открыто 29 мая.
Об этом руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак написал в фейсбуке.
"Продвигается рассмотрение нашего представления в КС о неконституционности роспуска Рады. Судья-докладчик Виктор Кривенко сегодня официально сообщил мне, что производство по представлению открыто 29 мая, и попросил "безотлагательно" сообщить мою правовую позицию относительно представления. Сделаю это как можно быстрее", - отметил народный депутат.
"Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - подчеркнул он.
"Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", - сообщил руководитель фракции.
Максим Бурбак напомнил, что по инициативе "Народного фронта" 62 народных депутата внесли конституционное представление о неконституционности указа Президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.
"Мы убеждены в успехе. Борьба с правовым нигилизмом - это очень важно", - подытожил Максим Бурбак.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд начнет рассмотрение указа о законности роспуска Рады 4 июня.