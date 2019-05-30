Берегись угона: страховые компании бьют тревогу

По данным Национальной полиции Украины на протяжении 2018 года на территории Украины было зафиксировано 4092 случая незаконного завладения автомобилями. Среди воров наибольшей «популярностью» пользуются дешевые авто отечественного производства, а также более дорогие марки автомобилей немецкого и японского производства. Об этом говорится в материале издания «Апостроф».
Несмотря на то, что по сравнению с позапрошлым годом статистика улучшилась (в 2017 году было украдено 5684 авто), фактически для больших городов ситуация существенно не изменилась. Шокирующая статистика свидетельствует о том, что наихудшая ситуация в столице. Из всех зарегистрированных в 2018 году случаев незаконного завладения авто в Украине, 25% приходится именно на Киев. Для сравнения, на Одесскую область приходится 10%, а на Днепропетровскую ‒ 9%. Но статистика по возвращенным автомобилям еще более удручающая: из украденных за первые три месяца 2019 года 766 машин, найти и вернуть удалось лишь 250, что составляет всего 32,6%. Такой показатель раскрываемости преступлений свидетельствует о беспомощности правоохранительных органов.
Среди «любимых» марок воров – дешевые модели ВАЗ и Daewoo, владельцы которых часто пренебрегают любыми защитными средствами. Среди более дорогих моделей воры охотятся на Toyota, Mercedes и Honda.
Пытаясь сэкономить на охранной системе, водители часто ограничиваются только установлением штатной сигнализации. Полиция и страховые компании обращают внимание на то, что воры чаще всего пользуются невнимательностью и беспечностью владельцев авто и отслеживают «легкую добычу». Идеальная защита должна быть многоуровневой – такое мнение высказывает директор компании «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева. По ее словам, кроме эффективной спутниковой сигнализации надо использовать устройства блокировки руля, замка зажигания и педалей. С такой многоуровневой защитой риск угона уменьшается на 50%. Страховщики компании «АХА Страхование» отмечают также то, что ни одна охранная система не гарантирует полной защиты авто и рекомендуют страховой полис полное КАСКО.
Почему большинство краж происходят в больших городах? Из-за развитой дорожно-транспортной инфраструктуры здесь не только большее количество машин, но и больше возможностей для незаметного завладения чужим имуществом. Так, огромные стоянки возле торгово-развлекательных центров и дворы многоэтажек являются излюбленными местами угонщиков. Одной из самых больших проблем столицы, например, является именно отсутствие паркингов, что вынуждает водителей не только нарушать ПДД, оставляя машины в неположенных местах, но и бросать их без всякой охраны.
Эффективным решением проблемы автомобильных краж стала бы сверхсовременная система видеонаблюдения, но до ее полноценной имплементации еще очень далеко. Когда в Украине будет реализована программа видеонаблюдения ‒ вопрос к исполнительной власти. Более того, если власть в ближайшее время не вмешается в ситуацию, очень скоро может вырасти стоимость страховых полисов. За которые придется платить именно автовладельцам. И все это из-за бездействия правоохранителей.