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ГлавнаяОбществоПроисшествия

У брата Найема снова угоняли мотоцикл (обновлено)

Полицейские нашли его неподалеку от места угона.

У брата Найема снова угоняли мотоцикл (обновлено)

В Киеве неизвестные снова угнали мотоцикл у брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный), адвоката Маси Найема.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли в 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль", - написал адвокат.

Маси Найем отметил, что его мотоцикл - это лимитированная модель Suzuki GSX-R с особым номером. Он призвал угонщиков немедленно вернуть мотоцикл.

Обновление. Полиция нашла угнанный мотоцикл, сообщил Найем.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания", - написал он позже в Фейсбуке.

Напомним, 11 мая прошлого года у Найема угнали мотоцикл возле здания Апелляционного суда, куда он приехал по делам. Позже полиция задержала угонщика.

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