Прокуратура открыла два уголовных дела после бунта в одесской колонии

Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали два уголовных производства после бунта в исправительной колонии №51.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проводится расследование по ст. 392 УК Украины, по факту действий, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний, а также по ч. 2 ст. 194 УК Украины относительно повреждения имущества учреждения и пожарного автомобиля. Сотрудники пенитенциарного учреждения проверяют состояние всех осужденных.

"Также по результатам рассмотрения обращений осужденных указанной колонии прокуратура начала расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191, ч. Ч. 1, 2 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 УК Украины. ... Другие обращения осужденных, не подлежащих внесению в ЕРДР, будут проверены в соответствии с требованиями Закона Украины "О прокуратуре" и Уголовно-исполнительного законодательства", - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратура уже неоднократно проводила проверки соблюдения прав осужденных и условий их содержания.

"Только в течение этого года прокуроры внесли 9 указаний об устранении нарушений в деятельности ПВК-51, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц колонии. В прошлом году прокуроры внесли 14 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц", - сказано в сообщении.

Помимо этого, прокуратура области внесла указание на нарушение в работе колонии №51 в Министерство юстиции.

"Указаны нарушения в работе колонии № 51 по материально-бытового обеспечения осужденных, проведения социально-воспитательной работы и соблюдение режимных требований", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует бунт в одесской колонии по факту служебной халатности сотрудников учреждения.

Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, вспыхнули беспорядки. Из-за пожара в колонии ранения получили четверо работников учреждения, погибших нет. Информация о побеге заключенных не подтвердилась.