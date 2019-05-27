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Опубликован полный текст нового украинского правописания

Изменения можно условно разделить на две группы: изменения без вариантов и дополнения к уже действующим нормам.

Опубликован полный текст нового украинского правописания
Фото: 200baliv.org.ua

Опубликован полный текст новой редакции украинского правописания, разработанной национальной комиссией по вопросам правописания и ранее утвержденной Кабинетом министров.

Об этом сообщается на сайте Института языкознания имени А. Потебни.

"22 мая Кабинет министров Украины одобрил новую редакцию «Украинского правописания» - свода правил, устанавливающих способы передачи украинского литературного языка на письме. Документ подготовлен Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, которая работала в течение 2015-2018 годов. Учтены отдельные замечания и предложения, высказанные в ходе общественного обсуждения проекта (август-сентябрь 2018). Публикуем полный текст новой редакции «Украинского правописания». В ходе его подготовки к печати возможны некоторые издательско-редакционные коррективы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения можно условно разделить на две группы: изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнения к действующим нормам.

С предыдущим проектом правописания, который проходил общественное обсуждение, можно ознакомиться здесь.

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