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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста.

Фото: unn.com.ua

На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, снова треснуло защитное стекло на обзорной части.

Об этом сообщает корреспондент УНН.

Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста, которое было повреждено со времени открытия объекта.

По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, обзорный участок со вчерашнего дня огражден лентой.

Фото: unn.com.ua

Рабочие уверяют, что такое закаленное стекло толщиной 8 мм не может треснуть самостоятельно. "Стекло, которое закаляется при 800 градусах - не разбивается. Если бросать кирпичи или камни - оно не треснет. Но если настоятельно бить его металлом - оно разобьется", - сказал бригадир рабочих, которые устанавливали стекло.

На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло
Фото: unn.com.ua
На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

Кроме того, по его словам, под другими прозрачными участками накопилась вода, которой быть не должно.

Сейчас поврежденное защитное покрытие сняли и спустя два часа должны установить новое.

Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. На следующий день два стеклянных окна на поверхности пола покрылись трещинами.

Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в мост стреляли.

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