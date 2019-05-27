Фото: dumskaya.net

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге. Здание пенитенциарного учреждения горит, передает "Думская".

Обновление 13:40. Омбудсмен Людмила Денисова направила в Одессу своего представителя для выяснения всех обстоятельств бунта.

"Предварительно причиной бунта установлены обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима", - написала Денисова.

Обновление. Информация о побеге арестантов не подтвердилась, ранены 4 сотрудников колонии.

Пресс-служба Одесского областного управления полиция опровергла информацию о побеге заключенных. Сообщается, что на территории забаррикадировались около 30 заключенных, которые просят их не бить, - с ними ведутся переговоры.

В ходе беспорядков пострадали 4 сотрудника, погибших нет.

"Для стабилизации ситуации, которая сегодня сложилась на территории учреждения исполнения наказаний в Одессе, создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами.

В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса. После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

По данным православного священника Дмитрия Краснобаева, бунт возник из-за недостатка еды и ее плохого качества.

"Когда 100% арестантов пришли в столовую, выяснилось, что на всех еды просто нет. По нормам на одного заключённого положено 100 гр мяса (говядина или свинина 1 сорта), рыбы 100 гр, картошки 550 гр, хлеб 500 гр, молоко 100 гр, 250 гр овощей, и т.д. Заключённые вместо этого видят куриные шеи и спинки, гнилую картошку, а хлеб, который печётся в колонии, изготавливается из перемолотых просроченных макарон. Через передаточную запретили передавать варёные овощи, солёное сало, и вообще любые продукты, на которых нет фабричной маркировки", - написал Краснобаев на своей странице в Фейсбуке.

Он уточнил, что отдельным арестантам разрешены передачи. Кроме того, при проверке санчасти оказывается, что все необходимое есть, но заключенным, которые туда обращаются, в помощи отказывают.

"Жалобы, написанные в прокуратуру не были зарегистрированы (несколько дней назад представители прокуратуры приезжали в колонию, и арестанты пачками написали жалобы, но ни одна жалоба не была зарегистрирована) И ещё многие другие нарушения, которые попадают также и под уголовные статьи..", - написал Краснобаев.

По состоянию на 11:00 очевидцы сообщили о массовом побеге - около 15 человек из числа заключенных покинули территорию колонии и скрылись в частном секторе.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

На место происшествия прибыли пожарные, "скорая помощь" и спецназ.

По данным издания, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания, они забаррикадировались внутри. К учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Также сообщается, что спецназ задержал несколько человек, но не беглецов, а "сочувствующих", которые пришли к колонии "поддержать" заключенных.

Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

Информацию о бунте подтвердили в Министерстве юстиции, кроме того, об этом написал бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался 5 дней и не разрешен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький на своей странице в Фейсбуке.

По его данным, в колонии избиты сотрудники.