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Мужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненное

Адвокат и обвиняемый подавали апелляции, но суд их не удовлетворил.

Мужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненное
Фото: Виталий Мирошниченко

Суд Киева приговорил к пожизненному заключению 28-летнего мужчину, который в апреле 2016 года убил военнослужащего и ранил ножом таксиста.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.

"При участии столичной прокуратуры в апелляционном порядке ужесточен приговор в виде пожизненного лишения свободы 28-летнему мужчине, который с целью ограбления совершил покушение на жизнь водителя такси, а затем убил случайного прохожего. Тяжкие преступления были совершены 25 апреля 2016 года в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Злоумышленник нанес ножевое ранение в шею водителю такси, который его подвозил, после чего схватив мобильный телефон потерпевшего, убежал. А уже через 20 минут напал на 43-летнего военнослужащего, которого случайно встретил, убегая с места преступления.

По результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий подозреваемого удалось установить и задержать. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью.

Не соглашаясь с принятым решением, адвокат и обвиняемый подали апелляционные жалобы.

"Постановлением Киевского апелляционного суда апелляционные жалобы защитника и обвиняемого, в отношении изменения и избрание меры наказания не связанной с пожизненным лишением свободы, оставлены без удовлетворения. Убийца будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью", - сообщили в прокуратуре.

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